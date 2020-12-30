Роспотребнадзор посчитал, сколько места для ног должно быть у сидящих работников

В Роспотребнадзоре установили новые санитарно-эпидемиологические правила для условий труда в России. Внесенные изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Новые правила затронули организацию рабочего пространства для работников, предоставление условий рабочего процесса и осуществление обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий. Так, на рабочем месте, где предусмотрена сидячая работа, пространство для ног не должно быть тесным. Оно должно быть не менее 50 см и не выше 60 см. Кроме того, рабочие места должны быть оборудованы сиденьем-поддержкой для работников, которые выполняют свою работу стоя.

Также установлен отдельный пункт условий труда для женщин во время беременности, а также кормления ребенка.