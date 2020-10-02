Новый гериатрический центр торжественно открыли в Калининском районе

В Калининском районе прошло торжественное открытие нового гериатрического центра. Это — крупнейший социальный объект, открытый в этом году в Северной столице.
Центр включает в себя пансион на 100 проживающих, пять врачебных кабинетов, отделение ЛФК и физиотерапии и аптеки. В дальнейшем там планируется организовать рентген-кабинет, эндоскопический кабинет и операционную.
На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и глава Калининского района Василий Пониделко.
Центр переоборудовали из реконструированных заброшенных казарм. Площадь пансиона составляет более трех тысяч квадратных метров.
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