Стало известно, какие презервативы предпочитают петербуржцы

Сервис Яндекс.Маркет провел исследование, в ходе которого выяснил, какие презервативы предпочитают петербуржцы и россияне вообще. В Северной столице наибольшей популярностью пользуются классические гладкие варианты. Также жители Северной столицы и Ленинградской области часто покупают ароматические контрацептивы.

По данным исследования, всплеск популярности презервативов, когда их покупают чаще всего, у россиян приходится на новогодние праздники и перед 14 февраля, когда празднуется день святого Валентина. На покупку контрацептивов средний россиянин готов потратить около 550 рублей.