Учены назвали новые причины мигрени

Ученые из Японии высказали новое предположение, почему может возникать мигрень. До сегодняшнего дня точные причины мигрени не известны, равно как и эффективные средства борьбы с ней, проведя ряд экспериментов на лабораторных мышах.

По словам ученых, мигрень может быть вызвана перевозбуждением нейронов головного мозга. Также причиной заболевания может стать кортикальная депрессия, характеризующаяся постоянной сменой гиперактивных периодов и упадком сил. Виновной, по мнению японских ученых, является ошибка при передаче мозгом возбуждающего нейромедиатора глутамата.

По мнению исследователей, предотвратить мигрень поможет лекарственная терапия, которая будет устранять ошибки при передаче глутамата. Однако, чтобы назвать этот способ работающим, нужны новые исследования.