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На фоне пандемии петербуржские абитуриенты массово собрались поступать в медвузы

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© Фото: pixabay.com

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Конкурс в медицинские вузы Северной столицы рекордно вырос в этом году.

Председатель комиссии по координации приема совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий Оводенко сообщил о том, что конкурс в медицинские вузы заметно вырос. Также он рассказал, что рекордный конкурс в 425 человек на место зафиксировали в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П.Павлова. Столько желающих в этом году там поступить на специальность «Педиатрия».

Известно, что в этом году на бюджетное место в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете претендуют 18 человек, а в прошлом году конкурс был 13,9 человек на место. В СЗГМУ им. И.И. Мечникова сейчас 16,3 человека на место против 13,5 прошлогодних, а в СПбГМУ им. Павлова 20,15 человек претендует на поступление в этом году, при том, что в прошлом году хотели поступить 14,6 человек на одно место.

«Увеличился прием во все медицинские вузы. Надо сказать, что значительную долю у них составляет так называемый целевой прием», – сообщает Анатолий Оводенко.

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