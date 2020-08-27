Хирург-онколог рассказал, у кого быстрее развивается рак

Иван Карасев, эксперт в сфере диагностики и лечения предраковых заболеваний и ранних форм рака ЖКТ в НМИЦ им. Н.Н. Блохина, крупнейшей онкологической клинике России и Европы, сообщил, что темпы развития заболевания напрямую связаны с возрастом.

На своей странице в социальной сети «Инстаграм» врач рассказал, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых. Медик пояснил, что это связано со скоростью обменных процессов в организме, а также высоким гормональным статусом. Врач отметил, что нередки случаи, когда у молодых девушек с опухолями молочных желез или яичников на фоне беременности образование развивается всего за четыре-шесть месяцев.

При этом онколог предупредил, что любые гормональные нарушения и сбои могут привести к развитию онкологии, а наследственный тип рака, по словам Ивана, встречается лишь в 5-7% случаев. Доктор уточнил, что знать, чем болели ближайшие родственники, бабушки и дедушки важно, поскольку на основании этих данных можно оценивать свои шансы.