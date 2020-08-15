Диетолог рассказала, что нельзя есть на ужин

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, каким должен быть ужин.

Вечером лучше всего отказаться от тяжелой еды - жирной или сладкой. Нежелательно употреблять мясные полуфабрикаты, такие, как сосиски и колбасы. Переваривание мяса длится шесть часов, из-за чего организм не успеет отдохнуть ночью.

Высококалорийные продукты также лучше оставить на первую половину дня. Это значит, что на ужин не стоит есть много сладкого. Людям, следящим за весом, стоит отказаться от круп, картофеля и макаронных изделий из-за высокого содержания в них крахмала. Маринованное и соленое может задерживать воду в организме, что может привести к отекам на утро. Интересно, что для некоторых людей к такому же эффекту приводит молоко — это зависит от организма.

Самый оптимальный ужин должен содержать в себе много овощей, а также нежирное мясо — курицу или рыбу. Подойдут и молочные продукты — творог и сыр.