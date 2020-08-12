Научно доказано: пиво может быть полезным

Ученые из Берлинского университета провели исследование, в ходе которого удалось обнаружить положительные последствия употребления пива.

Злоупотребление пивом, как и любым алкогольным напитком, представляет риск для здоровья. Однако умеренное потребление пива оказывает благотворное влияние на скелет человека, помогая уменьшить ломкость костной структуры, снижая риск развития остепороза и, как следствие, появление повышенной ломкости костей, поражений опорно-двигательной системы и разрушения зубной эмали. Такой эффект напитка связывают с наличием в составе пива производных ячменя, которые содержат большое количество коллагена.

При этом не все сорта пива одинаково полезны для костей. Так, темное пиво содержит меньше коллагена, чем светлое.