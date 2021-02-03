Цены на загородную недвижимость в Петербурге и области могут заметно вырасти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется повышение стоимости загородного жилья в 2021 году.

За 2020 год с коттеджами, таунхаусами, а также участками было заключено 10,2 тысячи сделок. За последние десять лет это является рекордом.

Согласно данным консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», совокупный объём предложения стал минимальным и составил 15,6 тыс. лотов.

Из-за большого спроса на загородную недвижимость, владельцы земель подняли цены на 30-35%. Эксперты предполагают, что в этом году цены на участки в новых коттеджных поселках вырастут минимум на 30%.