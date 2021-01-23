Власти Петербурга предложили бизнесменам арендовать два городских участка

Власти Северной столицы сделали городскому бизнесу предложение по аренде двух участков в Красносельском и Красногвардейском участках Петербурга. Так, состоялся аукцион по торгам земельных участков, не предназначенных для строительства. Подобные очные торги являются первыми в 2021 году.

1 участок, находящийся на Уманском переулке, обладает площадью в 0,7 га. Год аренды производственного объекта обойдется в 760 тысяч рублей. Другой участок на Пушкинском шоссе, что находится в Красном селе, обладает площадью в 714 квадратных метров. Данный объект можно реализовать для складов.

Известно, что торги организованы Комитетом имущественных отношений по Петербургу.