В Северной столице план "Уровня доступности жилья" получил утверждение

Мероприятия призваны сдержать рост цен на жилье.

Министерство строительства рассчитало показатели для каждого субъекта Российской Федерации. Как сообщают в Смольном, данные меры позволять определить возможность жителей приобретать жилплощадь. Граждане Петербурга имеют возможность приобретать доступную льготную ипотеку по ставке в 6,5% с целью покупки жилья.

По словам губернатора Северной столицы, Александра Беглова, в 2021 году в Петербурге будет возобновлена практика строительства социального жилья за счет средств, выделенных из бюджета. 2 объекта уже входят в адресную инвестиционную программу.

Беглов отметил, что строительство жилья должно сопровождаться снабжением граждан необходимой социальной инфраструктурой.