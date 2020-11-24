Жилье в новостройках Петербурга в октябре стало дороже

В среднем квадратный метр в новостройке Петербурга теперь стоит 135 600 рублей, что на 5,13% больше прежней суммы.

Больше всего подорожали новостройки Приморского района. Стоимость квадратного метра, которая раньше составляла 118 тысяч рублей, теперь достигает 156 тысяч. Цена студий увеличилась на 35%, квартиру небольшого размера можно купить за сумму от 3 с половиной миллионов рублей. Одно- и двухкомнатные квартиры теперь стоят от 4,5 млн до 5,8 млн рублей.

Рост стоимости новостроек в Красногвардейском и Василеостровском районах Петербурга также рекордный. Цена за квадратный метр возросла на 30%.

В целом, средняя цена по городу на студии и однокомнатные квартиры в строящихся зданиях может составлять от 5,1 млн рублей, двухкомнатные — от 8,6 млн, трехкомнатные — от 12,7 млн.