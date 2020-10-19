Смольный уменьшает количество нового жилья в Петербурге

Смольный договорился с Министерством по строительству о том, что показатели по вводу городского жилья будут снижены. Об этом заявляет Николай Линченко, вице-губернатор Северной столицы.

Так, в городе было запланировано, что ежегодно строится около 5,5 млн квадратных метров недвижимости в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Однако вице-губернатор отмечает, что такие цифры катастрофичны для рынка. Именно поэтому удалось договориться о более щадящем графике в 3,047 млн м2 в год.

«Это та «золотая» середина, которая устраивает рынок», — отметил Николай Линченко.

Так, к 2030 году в городе на Неве могут построить 31,597 млн квадратных метров жилья. Соответственно, прогнозируемый показатель обеспеченности населения жильем составит 27,34 квадратных метра на человека. Для сравнения сейчас данный показатель немного ниже – 26,2 «квадрата».