Цены на жилье в Петербурге растут бешеными темпами

Цены на жилье в Петербурге растут быстрее всего в мире. Динамика роста цен в Северной столице достигла 16,2 процентов. В Москве динамика роста цен ниже почти в семь раз — 2,4 процента.

Согласно Global Residential Cities Index, в который включены 150 городов, Петербург занимает пятое место в рейтинге роста цен. Первые три места заняты турецкими городами из-за высокой инфляции и ослабления национальной валюты. При этом в каждом пятом городе рейтинга среднегодовая цена снижается. Москва поднялась со 143 места на 92 строчку рейтинга.

Рост цен на жилье в России обусловлен колебаниями рубля и снижением процентной ставки по ипотеке. Цены растут как на рынке первичного жилья, так и на вторичном. Генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков отмечает, что владельцы жилья вынуждены повышать его стоимость, исходя из конъюнктуры рынка.