На Московском проспекте построят дом за 6,3 млрд рублей

На юге Санкт-Петербурга на Московском проспекте планируется строительство нового жилого комплекса.

Жилой комплекс бизнес-класса "Менделеев" будет распологаться в трехста метрах от станции метро "Московские ворота". Строительство финансирует банк "Дом.РФ". В жилой комплекс войдут три корпуса высотой 5, 10 и 11 этажей. Всего предусмотрено 539 квартир общей площадью 85 тысяч квадратных метров.

Пресс-служба банка сообщает, что девелоперу "Красная стрела" предоставят кредит в размере 6,3 миллиардов рублей. Выход на строительную площадку планируется девелопером уже в этом месяце.