Аренда квартир в Санкт-Петербурге дорожает

В Санкт-Петербурге в августе снимать однокомнатную квартиру стало дороже.

По данным сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН, средняя стоимость однокомнатной квартиры в российских городах-миллионниках в августе составила 17,1 тысяч рублей, что на 0,5 процента больше, чем в июле. В Санкт-Петербурге цена на аренду однокомнатной квартиры в августе выросла по сравнению с исюльской на 0,4 процента. Арендовать однушку в Северной столице в среднем можно за 23,8 тысяч рублей. Средняя цена аренды для двухкомнатных квартир не изменилась и составлят 38,9 тысяч рублей.

Самый высокий рост цен на однокомнатные квартиры замечен в Воронеже. Там за месяц цена аренды выросла на 11,3%, до 16,7 тысяч рублей.