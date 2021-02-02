Баню на Гаванской улице продолжили сносить даже после заявлений Госстройнадзора о незаконности таких действий

Утром 2 февраля на Гаванской, 5 продолжили снос бывшего здания бани, несмотря на заявления Госстройнадзора Петербурга о незаконности сноса. Как писал Санкт-Петербург.ру, разрушение началось до получения владельцами здания разрешения на его снос.

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина пообщалась с представителем организации-исполнителя работ и выяснила, что на месте снесенных бань не собираются ничего строить. Прямая трансляция с места велась в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

По словам замгендиректора ООО "УК"Спрингалд", компания выполняет поручение заказчика - собственника территории. Он уточнил, что здание находилось в аварийном состоянии, что и стало причиной сноса.

Вавилина сообщила, что на место вызвали полицию.

При этом в пресс-службе Госстройнадзора телеканалу «Санкт-Петербург» отметили, что застройщику теперь грозит миллионный штраф или приостановка деятельности на 90 суток.

Piter.tv уточняет, что администрация Василеостровского района считает снос своевременным, так как объект признали аварийным еще в 2013 году.

Баня была построена в 1901 году и работала даже в блокаду. Против ее сноса выступали активисты.