Аналитики посчитали число "погибших" торговых точек в Петербурге

Colliers International опубликовал отчет, из которого стало известно, что по сравнению с прошлым годом доля свободных помещений в Петербурге увеличилась почти в два раза, и достигла 7,6%.
Причиной освобождения торговых площадей стала пандемия коронавируса, из-за которой вводились строгие ограничения весной и запрет на работу в Новый год.
За год из своих помещенией съехал 191 магазин, что в 3,5 раза больше показателя 2019 года.
Однако, как отмечают специалисты, большая часть покинувших торгплощади компаний приходится на сферу общепита.
Отмечается также, что некоторые крупные компании наоборот открывали новые точки.