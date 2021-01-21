Беглов не увидел законных оснований для выкупа участка Охтинского мыса

Власти Петербурга не смогут приобрести участок на Охтинском мысу, это противоречит федеральному закону. Об этом, как пишет "Ъ", говорится в письме, адресованном парламентариям Борису Вишневскому и Надежде Тихоновой в ответ на их депутатский запрос губернатору Петербурга Александру Беглову о возможности приобретения городом территории на Охтинском мысе, принадлежащей компании «Газпром нефть».

Также нет правовых оснований и для обмена указанного земельного участка на любой другой, находящийся в городской собственности, отметил губернатор.

При этом указывается, что нет документов о внесении изменений в план территории, чтобы устроить там археологический заповедник.

Вишневский, комментируя ответ главы города, сообщил, что потребует от КГА принять решение о подготовке изменений в упомянутый план.

Участок, о котором идет речь, давно является камнем преткновения. Его размер 4,7 га, часть участка охраняется государством и на ней не планируется ничего строить.