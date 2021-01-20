"Алмаз-Антей" продал еще три участка в Петербурге за 8 млрд рублей

Концерн «Алмаз-Антей» продал три своих объекта в Санкт-Петербурге крупному застройщику.

Как пишет "Ъ", общая стоимость трех лотов превысила 8 млрд руб. Земельный участок на Васильевском острове по адресу: Шкиперский проток, 19, в районе станции метро «Приморская» площадью в 12 га, на котором расположены здания сталинской постройки, ушёл с молотка за 4,8 млрд руб.

Второй участок в 6 га - на углу Обводного канала и Лермонтовского проспекта ушел за 2,6 млрд рублей. Еще один небольшой и недорогой участок располагается на Петроградской стороне.

На площадках, возможно, будут возведены комплексы бизнес-класса или элитного жилья.

Предприятия "Алмаз-Антея", находящиеся ранее по этим адресам, уже получили собственный комплекс зданий на Обуховском заводе.