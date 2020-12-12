Беглов оценил капремонт женской консультации на Фонтанке

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел женскую консультацию в доме 155 на наб. Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2019 году в здании (объект культурного наследия) завершили капремонт. В кабинетах установили новое оборудование, провели и другие работы.

По словам Беглова, Петербург достиг самого низкого показателя детской смертности в РФ, благодаря поддержке медиков и матерей.

В северной столице разработана программа сохранения женского здоровья, отметил губернатор.

Также во время объезда Адмиралтейского района губернатор побывал во благоустроенном в этом году дворе на улице Гороховой.