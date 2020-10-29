БЦ "Монблан" продали за 600 млн рублей

Из-за пандемии Путин поручил оказать поддержку семьям с детьми до 7 лет

Более 20 заведений оштрафованы в Петербурге за сутки

В 2020 году россияне взяли более миллиона ипотечных кредитов

В Петербурге стали скупать в четыре раза больше земли

Росреестр зарегистрировал более 86 тысяч сделок по программе льготной ипотеки

Из-за пандемии Путин поручил оказать поддержку семьям с детьми до 7 лет

Более 20 заведений оштрафованы в Петербурге за сутки

В Петербурге состоится панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

Бизнес-центр «Монблан» на севере Петербурга продали за 593 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Российского аукционного дома».

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