В Петербурге стали скупать в четыре раза больше земли

Застройщики в 2020 году приобрели в Петербурге и пригородах 335 га земли. Этот показатель в четыре раза превышает общую площадь участков, проданных за весь прошлый год, сообщили аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Средняя площадь участка для продажи составляет 12 га.

Всего в городе на купленных землях возведут свыше 2 млн кв. метров под жилье.

Самое большое количество предложений по продаже земли - во Всеволожском, Пушкинском и Ломоносовском районах.