Ставка по ипотеке в РФ достигла исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума. Сейчас она составляет 7,28%. За июль ставка упала на 0,22%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

В мае также был поставлен рекорд в 7,4%.

Отмечается, что низкие ставки - это результат программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Такую ипотеку выдали примерно трети получивших кредит на жилье.

Отметим, что долги россиян по ипотеке составили около 8 трлн руб.