Росприроднадзор проверит поржавевший Муринский ручей

Специалисты Росприроднадзора по СЗФО проверят воду в Муринском ручье, которая поржавела. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на ведомство.

Загрязнение правого притока Охты местные жители заметили еще 11 июля. По их словам, в ручье появилось большое рыжее пятно, а трава, камыши и берег окрасились в грязно-коричневый цвет. К 12 июля вся вода уже была ржавой, наблюдаются парение и неприятный запах.

Ручей тянется из лесопарка «Сосновка» на восток по территории Гражданского проспекта, через Муринский парк и впадает в Охту в районе деревни Новая. Его длина составляет 8,7 км. В 2016 году город утвердил план капремонта Муринского парка и очистку части ручья, по нему протекающего.