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Смольный ответил на обвинения в нарушении субсидирования полигона «Красный Бор»

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© Фото: vk.com/telmanacity

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Ранее контрольно-счетная палата (КСП) обнаружила нарушения на 56 млн рублей.

В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ответил на обвинения в нарушении субсидирования полигона «Красный Бор». Ранее контрольно-счетная палата (КСП) обнаружила нарушения на 56 млн рублей.

В Смольном заявили, что пока не могут комментировать ситуацию, так как не располагают документами КСП о нарушениях. В то же время в комитете подтвердили, что средства на эксплуатацию полигона выделяются из городского бюджета.

«С января 2014 года предприятие не принимает и не размещает отходы, а значит, не имеет возможности существовать за счет прибыли от коммерческой деятельности, как это было в предыдущие годы», - говорится в сообщении.

Смольный возмущен публикацией «Фонтанки.ру» о проверке полигона КСП. «Профессионалов отрасли удивляет и, не без основания, возмущает, как легко, буквально росчерком пера сегодня берутся судить о действиях специалистов, работающих по государственному заказу», - отмечают в комитете.

Материал издания о нарушениях чиновники назвали «лающей заметкой». «Обращаем внимание читателей на то, что вокруг темы полигона «Красный Бор» нет «массовых активистов», как пишет городское издание. По факту происходящим на полигоне «озабочена» небольшая группа людей. С завидной регулярностью эти люди дают свои оценки в СМИ тем мерам, которые предпринимают специалисты для обеспечения экологической безопасности полигона», - резюмировали в Смольном.

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