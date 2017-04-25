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Контрольно-счетная палата нашла нарушения на 56 млн рублей на полигоне «Красный Бор»

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© Фото: эко-вахта.рф

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Обнаружено нецелевое использование субсидий на 56 млн рублей.

Контрольно-счетная палата (КСП) обнаружила нарушения по результатам проверки деятельности полигона «Красный Бор», передает «Фонтанка».

С 2014 по 2016 год комитет по природопользованию, согласно данным КСП, перечислил полигону более 300 млн рублей в виде субсидий на эксплуатацию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. На работу с понтонами на 64-й и 68-й картах «Красного Бора» в 2016 году выделили почти 140 млн рублей, срок окончания работ — декабрь 2016 года. Предполагалось, что сооружения из гофрированных труб, геомембраны и фанеры должны защитить резервуары от осадков и как следствие — от повышения уровня отходов.

Инспекторов КСС смутил механизм определения размера субсидий на эксплуатацию и капремонт гидротехнических сооружений – отсутствовали нормативы затрат. Гендиректор полигона Алексей Трутнев пояснил изданию, что предыдущее руководство «Красного Бора» не сформировало нормативы, а разрабатывать их прямо сейчас, по его словам, бессмысленно -  сначала надо закончить противоаварийные мероприятия, а уже потом рассчитывать расходы на содержание обновленных ГТС.

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Кроме того, КСП заметила, что комитет обосновывал сумму субсидий с указанием списка работ, который отличается от указанного в итоговом договоре между Смольным и полигоном. Так, из договора исчезли расходы на ликвидацию пяти тысяч кубометров нефтесодержащих отходов из 68-й карты. При этом он пополнился устройством двух котлованов временного хранения общим объемом в 32 тысячи кубов с обратной засыпкой одного из них.

Во время инспекции по полигону были также обнаружены многочисленные нарушения. «Покрытие отсутствует в центральной части карты № 64, а также между краями системы понтонов и обваловкой карты № 64, – пишут они. – Общая площадь смонтированного покрытия карты № 64 не превышает 70 % от площади её поверхности».

Выборочная проверка КСП показала нецелевое использование субсидий на полигоне на 56 млн рублей.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», в конце марта на полигоне «Красный Бор» понтоны за 120 млн рублей просели и развалились.

Строительство завода по переработке отходов начали в в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.

Днем ранее, 30 марта, стало известно, что вице-губернатор Петербурга Олег Марков одобрил концепцию консервации полигона с опасными отходами, она займет от пяти до семи лет и будет проходить без сжигания отходов. Она позволит удалить объект из списка опасных для региона Балтийского моря.

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