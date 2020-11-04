Путин поручил правительству сократить выброс парниковых газов к 2030 году

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил правительству РФ сократить выбросы парниковых газов в стране к 2030 году. Согласно поручению, выбросы должны сократиться на 70% относительно уровня 1990 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованному указу, кабмин обязан разработать к 2050 году стратегию развития страны с низким уровнем выбросов, а также создать условия для сокращения и предотвращения выбросов парниковых газов. Также необходимо увеличить их поглощение.