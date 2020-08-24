Петербургский Водоканал достиг 99% очистки сточных вод

Олег Нилов, депутат Государственной Думы РФ сообщил, что уровень очистки сточных вод в Петербурге достиг 99 процентов. О новом достижении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» стало известно на конференции «Видение 2030», посвященной сохранению Балтийского моря.

В пресс-службе Смольного сообщают, что «Сброс общего фосфора снизился в 5,4 раза, общего азота — в 1,5 раза». Таким образом, с 2010 года в рамках проекта, направленного на снижение негативного влияния на Балтийское море, «Водоканал» существенно снизил нагрузку на водные акватории Петербурга по основным загрязняющим веществам — азоту и фосфору.

С 1992 года Санкт-Петербург находился в списке крупнейших источников загрязнения по биогенам в Балтике. С годами количество опасных источников уменьшалось: в 2007 году город принял участие в проекте «Чистая Балтика», согласно которому был внедрен химический метод удаления фосфора на всех очистных сооружениях города, и на сегодня состояние акваторий соответствует рекомендациям.