На Эвересте нашли остатки пластиковых отходов

Британские экологи обнаружили частицы пластика в образцах снега, которые были собраны в 400 метрах от вершины Эвереста.

Как пишет издание One Earth, образцы снега отбирались на «балконе» Эвереста и внутри «зоны смерти» - так альпинисты называют верхнюю часть горы.

В итоге, отмечают исследователи, частицы пластика размером менее 5 мм были найдены во всех образцах.

Экологи полагают, что они могли быть занесены на Эверест ветром или же попали туда со снаряжения и одежды альпинистов.

Специалисты отмечают, что частицы пластика можно найти в самых удаленных точках нашей планеты - в Арктике, на дне Марианской впадине. Экологи считают, что уникальные природные объекты требуют более бережного отношения.