В Смольном хотят воссоздать «зеленый пояс» вокруг Петербурга

Вокруг Петербурга планируют воссоздать «зеленый пояс» вокруг города. На совещании в Смольном вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин поручил комитетам в течение месяца наметить границы зеленой зоны, опираясь на исходные данные Генплана и прогнозируемую застройку территории.

«Нашему городу нужны «зеленые легкие» – особый уровень защиты населения и поддержка экологической обстановки мегаполиса. Мы должны восстановить ценные территории, подготовив для этого все необходимые градостроительные документы. Мы надеемся на активное участие и постоянное взаимодействие с правительством Ленобласти», – сказал Албин.

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Ранее глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев рассказывал что планы по новому «зеленому поясу» вынашивались еще с середины 50-х годов прошлого века, однако приступить к их реализации стало возможным только к 2017 году.

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