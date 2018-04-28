Более тонны нефти собрали с поверхности реки Славянка

Специалисты Росприроднадзора и ГУП «Пиларн» собрали с поверхности реки Славянка более тонны нефти, работы по ее сбору продолжатся ночью, сообщает «Фонтанка.ру». По словам представителей департамента, пленка появилась около Рыбацкого моста, после чего ее унесло выше по течению.

Нефтепродукты попали в водоем из дождевого выпуска, в который сливается дождевая вода из ближайших домов и деревообрабатывающего завода «АВК массив». Виновника загрязнения окружающей среды еще предстоит установить. Сейчас по факту случившегося проводят проверку, инцидентом заинтересовалась природоохранная прокуратура.

Это далеко не первый случай загрязнения Славянки. В октябре прошлого года в устье реки появились огромные масляные пятна. Некоторые из них оказались в Неве. Позже выяснилось, что выпуск «ОбщМет», из которого нефтепродукты отпустили в «свободное плавание», принадлежал «Водоканала».

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Он до сих пор осуществляет водоотведение без очистных сооружений таких абонентов, как ОАО «Российские железные дороги», ФКУ «Исправительная колония №5», представительства коммерческой компании «Минтаро Коммершиал Инк», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат №7», ООО «Фиорд» и ООО «Сиб-Центр».

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