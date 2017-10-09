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Обнаружен источник загрязнения Славянки нефтепродуктами

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© Фото: krpress.ru

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За него несет ответственность "Водоканал Петербурга".

Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении по факту сброса нефтепродуктов в реку Славянка, сообщают в ведомстве. Часть из них попали в Неву.

Комитет по природопользованию Петербурга предоставил Росприроднадзору съемки с квадрокоптера, на которых можно наблюдать, как из одного из выпусков под сильным напором в реку попадают сточные воды.

Позже инспекторы обнаружили, что выпуск "ОбщМет" находится на балансе "Водоканала Санкт-Петербург". Он осуществляет водоотведение без очистных сооружений таких абонентов, как ОАО "Российские железные дороги", ФКУ "Исправительная колония №5", представительства коммерческой компании "Минтаро Коммершиал Инк", ООО "Санкт-Петербургский Хлебокомбинат №7", ООО "Фиорд" и ООО "Сиб-Центр".

В минувший четверг, 5 октября, в  устье реки Славянки появились нефтяные пятна. Позже очаг загрязнения был локализован, было собрано более 2,1 тонн нефтеводяной смеси. 

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