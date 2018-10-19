Росприроднадзор проверил жалобы петербуржцев и не выявил загрязнений в реке Лубья

Управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу не выявило загрязнений в реке Лубья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители Петербурга пожаловались, что цвет воды внезапно стал серым. Вскоре на проверку информации отправились инспекторы Росприроднадзора.

Эксперты установили, что река в районе улицы Потапова от Малого Ильинского моста до Лупповского моста имеет естественный природный цвет. Никаких загрязнений специалисты не выявили.

«Одновременно в СМИ размещена информация о предполагаемом виновнике сброса загрязненных сточных вод, а именно, ЗАО «Пластполимер-Т». Однако следует отметить, что Департамент Росприроднадзора по СЗФО ранее проводил административную работу в отношении указанного предприятия», – добавили в ведомстве.