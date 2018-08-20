Почву Петербурга признали одной из самых грязных в России

Петербург вошел в список регионом с наиболее загрязненной почвой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Согласно данным, полученным по итогам 2017 года, 29% образцов почвы не соответствуют гигиеническим нормативам. Лидером антирейтинга стал Приморский край (44%), также в топ загрязненности вошли Новгородская область (33%), Кировская область (27%), Северная Осетия (23%) и Челябинская область (21%).

Читайте также:

Вологодскую область признали регионом с самой грязной питьевой водой

Самыми чистыми регионами признали Севастополь, Кабардино-Балкарию, Чечню и Ингушетию. Превышение нормативов не выявили в 16 регионах.

Эксперты в 2017 году проверили 300 тыс. проб. В среднем ситуация по стране улучшается, отметили специалисты.

По данным санитарной службы, на загрязнение влияют выбросы промышленных предприятий, коммунальные отходы, большое число автомобилей и инфраструктуры для их обслуживания.ы