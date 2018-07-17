Вологодскую область признали регионом с самой грязной питьевой водой

Вологодская область возглавила список регионов России с самой грязной питьевой водой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, только 45% жителей области обеспечены водой, соответствующей нормам безопасности. Весной в местном правительстве ситуацию объяснили износом сетей и оборудования водоочистных сооружений.

На втором месте рейтинга оказались Костромская область и Карачаево-Черкесская Республика с показателем 66,7%. Еще одним регионом, где безопасная вода есть у менее 70% населения, стала Курганская область (69,3%).

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Лучшее качество по итогам 2017 года выявили в Москве, Петербурге и Северной Осетии-Алании. Все жители трех регионов получали чистую воду, а в среднем по России – 91,5% населения.

В Роспотребнадзоре отметили, что улучшение качества и безопасности помогло с 2012 года сократить на 10% число случаев заболеваний, связанных с микробным и химическим загрязнением воды. Некачественная вода нередко становится причиной болезней, считает профессор биологического факультета МГУ Владимир Воейков.