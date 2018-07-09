Смольный собирается увеличить на треть плату за вывоз мусора

Власти Петербурга хотят поднять почти на треть плату за вывоз мусора в Северной столице. Об этом сообщил портал Neva.Today.

Правительство города на Неве разрабатывает вариант, согласно которому с 1 января 2019 года тариф по вывозу твердых коммунальных отходов вырастет с 2,8 тыс. до 3,8 тыс. рублей за 1 тонну без учета НДС.

Оператором по вывозу мусора должно стать госпредприятие «Завод МПБО-2». Ранее оно победило в конкурсах по выбору регионального оператора по обращению с отходами, но позднее суд отменил итоги одного из них.

В комитете по благоустройству не исключили, что размер платы будет изменен в ходе обсуждения проекта. В комитете по тарифам подчеркнули, что стоимость вывоза мусора вырастет, когда к чиновникам обратится региональный оператор, сообщило ИА «Диалог». Из-за разбирательств вокруг итогов конкурса официально оператор еще не выбран, поэтому изменение тарифа находится только на стадии обсуждения.

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