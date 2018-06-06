Роспотребнадзор посоветовал не купаться в Петербурге из-за гепатита А и паразитов

Управление Роспотребнадзора по Петербургу признало все пляжи Северной столицы непригодными для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты в мае 2018 года взяли 46 проб воды, чтобы проверить их на соответствие требованиям санитарного законодательства. По данным на 4 июня, правила нарушают все реки и озер Петербурга, в том числе Нева и Финский залив в Кронштадте и Курортном районе.

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Эксперты проверили и песок, они изучили 24 пробы на 21 показатель. Результаты показали, что все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

В Роспотребнадзоре не рекомендуют купаться на территории Северной столицы. В ведомстве подчеркнули, что в воде могут содержаться различные инфекции, а также гепатит А и паразиты.