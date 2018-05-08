На Обводном канале появилось масляное пятно

Жители Северной столицы во вторник, 8 мая, обнаружили на Обводном канале масляное пятно. Его заметили возле Ново-Калинкина моста.

На место прибыла дежурная группа ГУП «Пиларн», сообщила «Фонтанка» со ссылкой на департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. Специалисты убрали пятно с поверхности.

В случае, если нефтепродукты регулярно попадают в окружающую среду, то сотрудники Росприроднадзора будут искать источник загрязнения. В настоящее время эксперты полагают, что грязь попала в воду с дорог.

Видео: Youtube / Fontanka ru

На поверхности водоемов Петербурга нередко находят горючее. В конце апреля с поверхности реки Славянка собрали более тонны нефти, а вскоре со всех водоемов собрали около 600 кг топлива.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.