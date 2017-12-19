У Петропавловской крепости заметили масляное пятно

На стыке Невы и Малой Невки растянулись масляные разливы, сообщают очевидцы. Пятна растянулись по Неве у Петропавловской крепости к Литейному мосту, а также по Малой Невке от крейсера «Аврора» до Кантемировского моста.

В комитете по природопользованию «Санкт-Петербургу.ру» сообщили, что работы по устранению загрязнения уже ведутся. На месте нефтеразлива работают сотрудники предприятия «Пиларн».

Масляные пятна на Неве – нередкое явление. Очевидцы сообщали о подобном загрязнении в июле: тогда пятно растянулось на 3-5 км в длину и направлялось в сторону Финского залива. Затем в августе большое пятно заметили на поверхности Невы. Оно тянулось за подводной лодкой, которая принимала участие в морском параде в День ВМФ.