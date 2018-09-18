Петербургская группа СБПЧ выпустила 12-минутный клип о домашнем насилии. В него вошли сразу три песни с последнего альбома – «1999», «17:05» и «Друг».

Видео: YouTube / sbp4

Клип представляет собой короткометражку, в которой главный герой, сыгранный актером Николаем Мачульским, пьет водку, смотрит телевизор и бьет дочь, но в итоге умирает в драке с другим ребенком.

«Неважно, с какой точки зрения вы будете рассматривать этот клип: классический миф, детские травмы, социально-политический подтекст, домашнее насилие, патриархат. Важно, что здесь запечатлен момент смены старого новым», – цитирует «Медуза» режиссера клипа Андрея Вальдберга.

По его словам, клип о том, что плохое нужно менять. «Вам будет сложно и больно. Но ведь вам уже не легко и не комфортно. Не ссыте», – сказал режиссер.

«Андрей – мой близкий друг. Мы много разговаривали с ним про то, как это вообще быть отцом (у нас обоих дети, но у Андрея их больше) и что бы такое сделать, чтобы не передать весь тот мусор, который лежит у нас в головах, своим детям. И этот клип-триптих как раз про это – про преодоление родителей и про надежду», – отметил фронтмен СБПЧ Кирилл Иванов.

Альбом «Мы не спали, мы снились» вышел в конце марта 2018 года, его официальные презентации пройдут 29 сентября в московском «Главклубе» и 5 октября в петербургском «Космонавте».