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Группа СБПЧ выпустила новый альбом «Мы не спали, мы снились»

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© Фото: vk.com/sbp4band

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Первые три дня треки можно послушать только в социальной сети «ВКонтакте».

Группа Самое Большое Простое Число (СБПЧ) 30 марта выпустила новый альбом под названием «Мы не спали, мы снились». В него вошли 12 треков с теперь уже полноценной участницей группы московской актрисой и певицей Женей Борзых.

«Саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива добавила легкости», – пишет «Собака.ru».

«Альбом – слепок тех событий, которые прошли за год в нашей жизни. Он звучит именно так, как мы его прожили. Для нас это была органичная, трудоемкая, но в то же время радостная работа над записью», – цитирует издание основателя группы и вокалиста Кирилла Иванова.

В создании альбома приняли участие музыканты Thomas Mraz и Наадя, с которым Иванов познакомился на концерте в Уфе. Первые три дня треки можно послушать только в социальной сети «ВКонтакте».

В апреле в Петербурге и Москве пройдут «маленькие весенние дискотеки» от СБПЧ. В Северной столице концерт в поддержку альбома примет клуб «Танцплощадка», он состоится 13 апреля, билеты можно купить по этой ссылке.

«Концерты группы – хороший повод разогнать кровь и запустить свою внутреннюю весну. Эти песни нужны, чтобы вы танцевали. Не подведите!» – пишут музыканты на своей странице «ВКонтакте».

 

 

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