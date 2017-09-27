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На Петроградской стороне поселился космический котик

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© Фото: организаторы мероприятия
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    Необычное граффити создали известный художник Джоэл Бергнер и дети из социального приюта.

    На Петроградской стороне поселился космический котик. Необычное граффити создали всемирно известный уличный художник и педагог Джоэл Бергнер (Joel Bergner) и дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В проекте также приняли участие волонтеры сети отелей Park Inn by Radisson.

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    Огромную картину на спортивной площадке рисовали целую неделю, теперь ее можно найти по адресу: Гатчинская улица, дом 22. Более того, 25 сентября здесь прошло яркое и красочное мероприятие в рамках проекта «Добавляя краски в жизни» (Adding Color to Lives). Для гостей организовали интересную программу, которая включала мастер-класс по Кроссфиту - RED TOWER CrossFit, а также фуршет и подарки.

    В проекте приняли участие ребята из социального приюта «Транзит» – социально-реабилитационного центра для молодежи Петербурга, а также члены подростково-молодежного клуба «Звездочка» Петроградского района. «Здесь мы старались проявить фантазию, изобразить что-то на грани реального и вымышленного, думая о своей мечте. Джоэл помогал нам с помощью красок из баллончиков выразить наши стремления и эмоции», - рассказала участница проекта Лидия Осипова.

    «Благодаря этой кампании Park Inn by Radisson демонстрирует свою ответственную позицию в отношении молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, и помогает улучшить жизнь малообеспеченных детей во всем мире. Рисование на стене – это лишь часть годовой социальной программы, реализуемой нашими отелями совместно с администрацией города. Улыбки, счастливые лица детей, с которыми мы работаем – самый лучший результат для нас», - отметил Родерик Смит, генеральный менеджер отеля Park Inn by Radisson Пулковская.

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