Академию художеств в Петербурге отреставрируют за 92,5 млн рублей

Главное здание Академии художеств в Петербурге отреставрируют за 92,5 млн рублей. Конкурс на проведение работ объявила «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Деньги выделены федеральным бюджетом, к ноябрю 2018 года отреставрируют кирпичную кладку, камни, окна, двери, штукатурку и многое другое.

В порядок также планируют привести фасады четырех малых флигелей и круглый двор, в котором установлен бронзовый памятник первому президенту Академии Ивану Шувалову (работы Зураба Церетели).

Компании могут подать заявку на конкурс до 21 августа. Проект реставрации уже разработан мастерской «Ренессанс-Реставрация» и согласован КГИОП.

Строительство здания Академии художеств проходило в 1764-1789 годах по проекту архитектора Жан-Батиста Валлен-Деламота при участии Александра Кокоринова. Последняя реставрация здания на Университетской набережной, 17, проходила в 2003 году в честь 300-летия Петербурга.