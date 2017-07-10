Особняк Николая Струка стал региональным памятником

Особняк Николая Струка на Красногвардейском переулке, 23Д, стал региональным памятником. Об этом сообщили в КГИОП.

С конца XVIII века на территории особняка располагалась усадьба гражданина Головина. В 1802 году ее приобрело Министерство внутренних дел. В 1824 году вместо старого обветшавшего здания по проекту архитектора Людвига Шарлеманя построен новый двухэтажный деревянный дом со служебным флигелем и деревянными службами.

В 1856 году усадьба продана Санкт-Петербургскому Совету Воспитательного Дома. К 1871 году был проложен Головинский переулок (ныне Красногвардейский), до конца XIX века на нем располагались дачи. В 1878 году купец Сыромятников открыл на Головинском переулке Заведение точильных камней.

Николай Николаевич Струк – петербургский немец, инженер-технолог – купил это предприятие после банкротства Сыромятникова и открыл Первую российскую фабрику наждачных изделий, преобразованную спустя некоторое время в «Наждачный, проволочный и машиностроительный завод Н. Н. Струка».

В 1883 году составлен перечень строений на участке, принадлежащем Н.Н. Струку. В него входили: жилой деревянный дом с садом, служебные, хозяйственные и производственные постройки. В 1877 году к первоначальному участку был прикуплен соседний, на котором разместились дополнительные производственные здания.

В 1897 году по проекту архитектора Ф.К. фон Пирвица к основному объему предполагалось пристроить каменный и деревянный флигели, надстроить западную часть второго этажа, а также перепланировать жилые помещения. Проект был осуществлен с некоторыми изменениями в 1899 году. Тогда же в западной части участка был возведен ряд производственных корпусов в кирпичном стиле, а спустя год построено здание заводоуправления, сохранившееся по сей день.

В 1903-1911 годах по проекту архитектора Адольфа Бёме построено несколько производственных корпусов, выполненных в «кирпичном стиле». В 1918 году завод Н.Н. Струка был национализирован и объединен с Чугунолитейным заводом «Бр. Экваль». В 1922 году его переименовали в завод «Ильич» с сохранением профиля – производство заточных инструментов и станков.

Во время блокады Ленинграда завод не прекращал работу, производил военную продукцию. После войны перешел на выпуск шлифовальных автоматов и полуавтоматов. Здесь трудились академики А.Е. Ферсман, И.В. Гребенщиков, Л.Ф. Верещагин.

В 1962 году на заводе было освоено производство синтетических алмазов, а в 1963 – начато изготовление инструментов из них. В настоящее время предприятие продолжает выпуск скоростных кругов из современных материалов, разрабатывает новые технологии. После национализации в особняке размещалось заводоуправление. В 2004 году здание было покинуто служащими и с того момента не используется.