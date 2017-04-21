Здание трибун бегового ипподрома на Семеновском плацу признано памятником, оно вошло в перечень выявленных объектов культурного наследия. Фундамент Больших трибун был обнаружен при раскопках в марте 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Исторические конструкции постройки второй половины XIX века расположены на улице Марата, между домами 86 и 90. Изучаемая территория является частью Багратионовского сквера, в центре которого установлен памятник герою Отечественной войны 1812 года Петру Багратиону.

Раскопки проводились отрядом Института истории материальной культуры РАН. В результате работ были найдены конструкции фундамента здания Больших трибун ипподрома, сложенного из колотых известняковых плит толщиной 13-20 см. В основании фундамента зафиксированы бревна, уложенных вдоль оси стены.

Конструкции фундамента и цоколя здания Больших трибун, построенного в 1891 году, относятся к одному из элементов комплекса казарм и плаца Лейб-гвардии Семеновского полка, занимавшего огромную территорию в южной части Петербурга (так называемые Семенцы).