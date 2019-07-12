Где в Петербурге посмотреть балет

Становление русского балета

Первые балетные представления проходили при дворе царей еще в XVII веке. Петр I же в свое время издал указ, по которому танцы стали основной частью придворного этикета, а дворянская молодежь была обязана им обучаться. Уже в 1731 году в Петербурге был открыт Сухопутный шляхетный корпус, ставший колыбелью русского балета. В качестве танцентмейсера туда был назначен Жан Батист Ланде, который считается основоположником русского балетного искусства. До этого французский танцовщик успел послужить учителем танцев при шведском дворе и руководил французским балетом в Стокгольме.

4 мая 1738 года французский танцмейстер Жан Батист Ланде в специально оборудованных комнатах Зимнего дворца открыл первую в России школу балетного танца – «Танцо́вальная Ея Императорского Величества школу». Сейчас это Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. Уже в 1742 году из учеников школы Ланде была создана первая балетная труппа. Спустя ровно 20 лет на коронации Екатерины II в московском дворце был дан роскошный балет «Радостное возвращение к аркадским пастухам и пастушкам богини весны», в котором участвовали самые высокопоставленные вельможи. При царствовании императрицы в России появилась традиция крепостных балетов, где помещики заводили у себя труппы, составленные из крепостных крестьян.

Балет «Каменный цветок» в Мариинском театре. Фото: vk.com/mariinskytheatre

В конце XVIII века балет был тесно связан с оперными постановками, но он не показывался в самих постановках, а лишь шел в антрактах. С 1794 года начались постановки первого русского по национальности балетмейстера Ивана Вальберха. Начало XIX века стало временем небывалого расцвета балетного искусства в России. Своим успехам русский балет обязан, в первую очередь, приглашенному французскому балетмейстеру Карлу Дидло, приехавшему в Россию в 1801 году. Впоследствии его балеты воспевали Державин, Пушкин и Грибоедов.

Император Николай I любил балетные преставления и почти не пропускал постановки Дидло вплоть до его отъезда в 1831 году. Уход французского танцмейстера сильно отразился на положении балетного дела, но вскоре на петербургской сцене появилась звезда европейского балета Мария Тальони. Она дебютировала 6 сентября 1837 года в балете «Сильфида» и вызвала настоящий фурор. Такой легкости, целомудренной грации, необыкновенной техники и мимики еще не видели в имперской столице. За несколько лет на сцене она станцевала более 200 раз и покинула Петербург. На вакантное место незамедлительно приехала Карлотта Гризи, соперница Тальони и дебютировала в 1851 году в «Жизели».

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Вторая половина XIX века стала расцветом русских балетных талантов. В царствование Александра II балетными постановками руководил опытный балетмейстер Мариyc Петипа. Уже при Александре III он давал балеты Мариинском театре два раза в неделю – по средам и воскресеньям. На рубеже веков в балетной труппе Мариинского театра появился Михаил Фокин, ставший впоследствии основателем современного классического романтического балета.

Михаил Михайлович ставил свои сценические эксперименты под полной защитой Мариуса Петипы и Александра Бенуа. Последний в 1908 году представил артиста Сергею Дягилеву. И уже в 1909 году в Париже на «Русских сезонах» были представлены его постановки. Успех был абсолютным, а Михаил Фокин, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский и Анна Павлова стали главными мировыми звездами.

Балет «Времена года» в Мариинском театре. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Главные балетные площадки Петербурга

Основной площадкой для оперы и балета на протяжении 150 лет остается Мариинский театр, названный в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны. Первый театральный сезон в нем открылся 2 октября 1860 года оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Труппа Мариинского театра начиналась с придворных спектаклей постановки Жана Батиста Ланде и сохранила свои традиции до сегодняшнего дня.

На сцене Мариинского театра идут знаменитые балеты «Баядерка», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель» и многие другие постановки. Практически ежедневно театр дает представления, многие из которых идут с звездным составом артистов.

На исторической сцене Мариинского театра также периодически ставится балет «Лебединое озеро», но выступает в нем труппа театра балета имени Леонида Якобсона. В репертуаре театра есть и классический балет «Щелкунчик», а также «Дон Кихот». Выступления проводятся, в основном, в Большом Драматическом театре. Сама труппа была основана еще в СССР в 1966 году и была первой учрежденной отдельно от оперной труппы. Сейчас балетом Якобсона руководит Заслуженный артист РФ Андриан Фадеев.

Различные балетные постановки проходят в БКЗ Октябрьский, Михайловском театре, Юсуповском дворце, Главном штабе Эрмитажа и Эрмитажном театре. Последний был построен еще в 1783-1787 годах Джакомо Кваренги и посмотреть на классический балет в его стенах приезжают поклонники со всего мира. Там в том числе проходят постановки петербургского театра «Русский балет», созданного столетней династией профессиональных артистов и солистов Мариинского театра. Труппа театра выступает также в Театре Музыкальной Комедии, Аничковом дворце, Концертном зале отеля «Санкт-Петербург».

Балет «Корсар» в Михайловском театре. Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

Тонкости балета

Самые главные вещи, которые отделяют обычный балет от шедевра имеют всего несколько критериев. Самое главное в происходящем на сцене – это синхронность, которой может добиться от труппы только талантливый хореограф. Чем больше людей, чем точнее они повторяют движения, тем красивее смотрится происходящее на сцене.

Второй важный критерий в балете – это плавность и легкость артистов. Все элементы танца должны казаться настолько простыми, чтобы зрителям казалось, что артисты не вкладывают никаких сил, а законы притяжения просто-напросто отсутствуют. Не мало важным является и общая эстетика танца и хореографии. Все происходящее на сцене должно иметь законченность и утонченность, ведь балет призван показать красоту тела в движении. Ну и, конечно, важен талант артиста, который сможет станцевать то, что до него делали миллионы так, что это окажется чем-то совершенно необыкновенным.

Начать знакомство с балетом стоит с главных постановок, которые признаны зрителями во всем мире и проверены десятками и сотнями лет. Главный балет, знакомый каждому, – «Лебединое озеро». Премьера классической версии в Петербурге в 1895 году. Это лучший образец русской балетной школы.

Балет «Пламя Парижа» в Михайловском театре. Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

«Жизель» отличает от других балетов невероятная нежность и чувственность. Фантастическая история о предательстве и всепрощающей любви, которая сильнее смерти, растрогает самого черствого человека. Настроение всего спектакля очень мрачное из-за потустороннего мистического сюжета, но именно в нем кроется противоречивая и печальная красота.

На «Баядерку» ходят ради невероятно красочных восточных костюмов. Балет рассказывает об индийской танцовщице Никии и ее возлюбленном Солоре, которых разлучает злой рок. Кульминационным моментом постановки считают танец со змеей и яркое выступление Золотого божка.

«Щелкунчик» считается самой красивой рождественской сказкой-балетом. Обычно театры ставят его в новогодние праздники, он идеально подходит для детей и взрослых. Музыка Петра Чайковского и либретто Мариуса Петипа завораживают зрителей любого возраста.

Ну и, конечно, балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Это один из лучших современных балетов, поставленных в XX веке. Сюжет всемирно известной шекспировской драмы был поставлен в довоенные годы и считается эталонным.