Синоним русского балета: жизнь Анны Павловой

Отца Анны Павловой звали Матвеем. А она называлась отчеством Павловна и вообще любила, чтобы ее так и называли, не по фамилии, а по имени-отчеству. Но это не так уж и важно в истории настоящей звезды Мариинского театра и других мировых сцен – запомнилась она все-таки своим талантом.

Павлова родилась в 1881 году. Она появилась на свет в госпитале на Кирочной улице. Есть версия, что ее отцом был не отставной солдат Матвей Павлов, а банкир Лазарь Поляков. Но официально это не было доказано.

«В течение нескольких месяцев ребенок лежал в вате и жизнь лишь теплилась в нем. Когда Анна немного подросла, ей пришлось перенести ряд тяжелых детских болезней – корь, скарлатину, дифтерит. Четырех лет от роду, играя около стола, на котором стоял кипящий самовар, она зацепилась за скатерть, уронила самовар и обварила кипятком всю левую руку. Следы этой неосторожности сохранились на всю жизнь», – писал в книге «Моя жена – Анна Павлова» гражданский супруг балерины Виктор Дандре.

Здоровье девочки поправляли у бабушки, которая жила в деревянном доме в Лигово. Поскольку детство Анны было бедным, то и развлечений у нее практически не было. Благодаря этому она сильно полюбила природу.

Однажды в праздничные дни мать Павловой повела девочку на спектакль балета «Спящая красавица». Тогда же, в девятилетнем возрасте, она поняла, что хочет посвятить свою жизнь сцене.

Павлова в Японии, а также с Чарли Чаплином в 1922 году. Фото: commons.wikimedia.org

«Спящая красавица» в то время была новинкой. Балет на музыку Чайковского хореограф Мариус Петипа впервые поставил в 1890 году.

Загоревшись сценой, Павлова захотела стать балериной. В десять лет она попала в Императорское театральное училище. Анна окончила его в 1899 году.

Вопреки распространенному мнению, Павлова не была ученицей Петипы. Одним из главных педагогов Анны был Павел Гердт. Балерина во время учебы не могла исполнять наиболее виртуозные элементы танца из-за своего хрупкого телосложения. Павлова сильно переживала, но Гердт старался переубедить девушку. «Предоставьте другим акробатические трюки... То, что Вам кажется вашим недостатком, на самом деле редкое качество, выделяющее вас из тысяч других», – говорил он.

Участницей труппы Мариинского театра Павлова стала по окончании балетной школы. Ее дебют состоялся в 1899 году в постановке «Тщетная предосторожность».

Фото: commons.wikimedia.org

Вскоре после дебюта карьера Павловой резко взлетела. Балериной Императорского театра Анна стала в 1906 году.

Анна не могла сравниться в технике с другими звездами сцены тех лет. Но она очаровывала публику своей харизмой, ее называли «облаком, парящим над землей».

«Обаяние ее личности было настолько велико, что в каком бы танце Павлова ни появлялась, она производила на публику неизгладимое впечатление. Этим до известной степени и объясняется тот факт, что ее репертуар состоял из спектаклей, в которых не было ничего новаторского. Павлова не задавалась целью создать нечто сенсационное – она сама была сенсацией, хотя вряд ли это сознавала», – говорил Лаврентий Новиков, балетмейстер и партнер Павловой по сцене.

Важным этапом карьеры Анны стал период сотрудничества с Михаилом Фокиным. В 1907 году он поставил в Мариинском театре миниатюру «Лебедь». Трехминутная сцена стала одной из наиболее известных партий Павловой. Спустя два года балерина стала участвовать в спектаклях «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Работа с ним помогла Анне добиться всемирной известности.

Фото: commons.wikimedia.org

В том же 1909 году Павлова впервые самостоятельно сделала постановку – «Ночь» Антона Рубинштейна в театре Суворина в Петербурге, который через десять лет превратится в БДТ.

В следующем году Анна вместе с собственной труппой отправилась в турне по всему миру. В последний раз в Мариинском театре она выступила в 1913 году, а через год состоялось ее прощание с отечественной публикой. В 1914 году она дважды вышла на сцену в Москве и один раз – в городе на Неве, а после начала Первой мировой войны она стала жить в Англии.

На протяжении следующих десяти лет она выступала в США, в Океании, Китае, Японии, Франции, странах Южной Америки и других государствах. В общей сложности балерина дала тысячи спектаклей и даже сыграла в кино в Голливуде.

Особенно игра Павловой впечатлила жителей Новой Зеландии и Австралии. В честь балерины там придумали торт с ягодами и тропическими фруктами. При этом ударение в названии десерта – на второй слог, а не на первый, как в фамилии.

Фото: commons.wikimedia.org

Последние 19 лет жизни Павлова провела с бароном Виктором Дандре. Однажды он познакомился с балериной и попытался добиться его внимания. Вскоре у них начались серьезные отношения.

Дандре, петербургский чиновник, был обвинен в получении взятки во время строительства Охтинского моста. Его приговорили к крупному штрафу в 36 тыс. рублей. У Дандре таких денег не было, за него заплатила Павлова. К тому времени Анна уже жила в Англии. Виктор смог вскоре приехать к ней по поддельным документам.

Балерина в конце жизни хотела вернуться на родину, но с 1914 года ни разу так там и не побывала. Павлова до последнего занималась гастролями и выступала на сцене. Дандре был ее администратором.

Во время одного из таких турне Анна серьезно заболела. В 1931 году она умерла в Нидерландах от гнойного плеврита.

Согласно легенде, последними словами Павловой была следующая фраза «Приготовьте мой костюм лебедя». Такой версии придерживаются биографы балерины. Одну из главных звезд балета XX века кремировали, а прах разместили в Лондоне, в крематории Голдерс Грин.

Фото: commons.wikimedia.org