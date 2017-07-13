Поклонники «Игры престолов» смогут выиграть билеты на кинопоказ первой серии нового сезона на VK Fest

На фестивале VK Fest разыграют билеты на закрытый кинопоказ первой серии седьмого сезона «Игры престолов». Показ пройдет в день российской премьеры сезона в понедельник, 17 июля, в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент».

Чтобы получить билет на показ, достаточно взять карту в зоне регистрации «Дом.ru InterZet» на VK Fest и правильно выполнить все задания квеста. Количество билетов ограничено, поэтому их получат первые 200 человек в каждый из двух дней фестиваля.

Поклонники популярной саги смогут погрузиться в атмосферу любимого сериала, посмотрев все серии шестого сезона прямо на VK Fest. Для этого «Дом.ru InterZet» и FOX HD организуют в киношатре (зона «Косплей») показ в режиме нон-стоп.

В этом году VK Fest 15-16 июля соберет в парке 300-летия Санкт-Петербурга 20 тематических площадок: «Компьютерные игры», «Косплей», «Музыка», «Еда», «Спорт», «Инновации», «Лекторий» и др. На трех музыкальных сценах выступят более 40 популярных артистов, в том числе «Мумий Тролль», «Би-2», МОТ, Little Big, Макс Корж, «Звери», Pendulum, Макс Барских, Jah Khalib. Территория фестиваля увеличилась и вмещает более ста тыс. посетителей.

Смотреть седьмой сезон «Игры престолов» можно одновременно со всем миром на канале FOX HD, доступном всем пользователям цифрового ТВ «Дом.ru TV». Новая серия будет выходить на FOX HD по понедельникам, начиная с 17 июля, в 22:00 по московскому времени.