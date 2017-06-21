Вышел второй трейлер нового сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустил второй трейлер нового сезона «Игры престолов». Ролик посвящен высадке Дейенерис Таргариен в Королевской гавани и битве с белыми ходоками на севере. Об этом сообщает «Медуза»

Джон Сноу призывает кланы Вестероса объединиться против общего врага. В конце ролика за кадром звучат слова Сансы Старк: «Когда снег идет и белый ветер поет, одинокий волк погибает, но стая его живет».

Первая серия седьмого сезона выйдет 16 июля. Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.

Видео: AMEDIATEKA